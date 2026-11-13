Starker Wochentag in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Freitagmittag

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0.18 Prozent auf 6’410.44 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5.511 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.124 Prozent auf 6’391.06 Punkte an der Kurstafel, nach 6’398.98 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6’372.27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’412.65 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3.92 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6’167.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’545.47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5’742.79 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9.57 Prozent zu. Bei 6’577.20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.23 Prozent auf 593.00 EUR), Eni (+ 0.98 Prozent auf 25.84 EUR), Allianz (+ 0.87 Prozent auf 476.50 EUR), BASF (+ 0.53 Prozent auf 54.74 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.52 Prozent auf 328.70 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-1.76 Prozent auf 759.00 EUR), Siemens (-0.92 Prozent auf 279.10 EUR), Airbus SE (-0.70 Prozent auf 206.85 EUR), Infineon (-0.56 Prozent auf 51.82 EUR) und UniCredit (+ 0.11 Prozent auf 84.14 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1’433’395 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 541.050 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

2026 hat die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 7.39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch