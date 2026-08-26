Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Euro STOXX 50 aktuell
|
26.08.2026 12:26:15
Starker Wochentag in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50
Für den Euro STOXX 50 geht es am dritten Tag der Woche aufwärts.
Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0.23 Prozent höher bei 6’470.24 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5.506 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.107 Prozent fester bei 6’462.53 Punkten in den Handel, nach 6’455.63 Punkten am Vortag.
Bei 6’453.81 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’478.09 Punkten den höchsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0.253 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’280.94 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 6’064.15 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 5’383.68 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.60 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Zählern.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 4.52 Prozent auf 34.70 EUR), Airbus SE (+ 1.20 Prozent auf 207.05 EUR), UniCredit (+ 0.98 Prozent auf 84.74 EUR), Siemens (+ 0.93 Prozent auf 288.20 EUR) und Infineon (+ 0.84 Prozent auf 55.31 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-3.76 Prozent auf 178.48 EUR), Eni (-1.65 Prozent auf 22.92 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.23 Prozent auf 72.40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.46 Prozent auf 44.72 EUR) und BMW (-0.41 Prozent auf 57.76 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3’671’764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 574.196 Mrd. Euro.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten
Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.39 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu ASML NV
|
26.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Mittwochshandel in Europa: mittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Starker Wochentag in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu ASML NV
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ASML NV am 26.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’470.74
|0.23%
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen uneins
Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.