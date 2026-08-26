Starker Wochentag in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50

Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0.23 Prozent höher bei 6’470.24 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5.506 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.107 Prozent fester bei 6’462.53 Punkten in den Handel, nach 6’455.63 Punkten am Vortag.

Bei 6’453.81 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’478.09 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0.253 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’280.94 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 6’064.15 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 5’383.68 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.60 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 4.52 Prozent auf 34.70 EUR), Airbus SE (+ 1.20 Prozent auf 207.05 EUR), UniCredit (+ 0.98 Prozent auf 84.74 EUR), Siemens (+ 0.93 Prozent auf 288.20 EUR) und Infineon (+ 0.84 Prozent auf 55.31 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-3.76 Prozent auf 178.48 EUR), Eni (-1.65 Prozent auf 22.92 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.23 Prozent auf 72.40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.46 Prozent auf 44.72 EUR) und BMW (-0.41 Prozent auf 57.76 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3’671’764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 574.196 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.39 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch