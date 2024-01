Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0.83 Prozent fester bei 4’485.76 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 3.868 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0.126 Prozent stärker bei 4’454.45 Punkten, nach 4’448.83 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’454.45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4’491.35 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 22.12.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’521.47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4’024.68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4’119.90 Punkten auf.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0.599 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4’568.80 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’380.97 Zählern.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 1.90 Prozent auf 34.84 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.51 Prozent auf 60.00 EUR), Stellantis (+ 1.42 Prozent auf 19.98 EUR), BMW (+ 1.37 Prozent auf 93.56 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1.31 Prozent auf 108.28 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Eni (-0.69 Prozent auf 14.44 EUR), Deutsche Börse (+ 0.24 Prozent auf 190.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.30 Prozent auf 394.70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.48 Prozent auf 23.19 EUR) und Allianz (+ 0.57 Prozent auf 248.55 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 413’572 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 329.311 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11.07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

