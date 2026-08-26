Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Kursplus

Zum Handelsschluss tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.28 Prozent fester bei 6’473.62 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.506 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.107 Prozent fester bei 6’462.53 Punkten, nach 6’455.63 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6’453.81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’497.77 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0.305 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’280.94 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 6’064.15 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Wert von 5’383.68 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.65 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 4.31 Prozent auf 34.63 EUR), UniCredit (+ 2.56 Prozent auf 86.07 EUR), Rheinmetall (+ 1.84 Prozent auf 1’138.80 EUR), Siemens (+ 0.89 Prozent auf 288.10 EUR) und Airbus SE (+ 0.73 Prozent auf 206.10 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-2.93 Prozent auf 180.02 EUR), Eni (-1.63 Prozent auf 22.93 EUR), adidas (-1.25 Prozent auf 150.70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.20 Prozent auf 72.42 EUR) und Siemens Energy (-1.09 Prozent auf 151.10 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 9’730’155 Aktien gehandelt. Mit 574.196 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch