Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’500 0.3%  SPI 20’463 0.4%  Dow 52’215 -1.2%  DAX 25’430 1.0%  Euro 0.9249 0.0%  EStoxx50 6’112 0.7%  Gold 4’015 0.3%  Bitcoin 66’293 0.8%  Dollar 0.8263 0.1%  Öl 115.1 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln
Bitcoin im Krypto-Vergleich: Wie belastbar ist der Vorrang vor Ethereum und Solana?
Meta-Aktie zieht an: Aktienverkäufe für knapp 100 Milliarden US-Dollar geplant
Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Bayer-Aktie
Neutral für Roche-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Suche...

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

STOXX-Handel im Fokus 26.10.2026 12:26:28

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag stärker

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag stärker

Der Euro STOXX 50 gewinnt am ersten Tag der Woche an Fahrt.

Siemens Energy
114.21 CHF 4.82%
Kaufen Verkaufen

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.38 Prozent fester bei 6’091.30 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5.241 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.111 Prozent auf 6’061.50 Punkte an der Kurstafel, nach 6’068.22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’061.50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’107.12 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’302.82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’280.94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’674.50 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4.12 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 3.67 Prozent auf 73.40 EUR), Bayer (+ 2.86 Prozent auf 45.24 EUR), Siemens Energy (+ 2.63 Prozent auf 121.80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.18 Prozent auf 41.63 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2.06 Prozent auf 58.46 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Eni (-1.88 Prozent auf 27.10 EUR), Deutsche Telekom (-1.03 Prozent auf 25.09 EUR), BASF (-1.01 Prozent auf 51.92 EUR), Deutsche Börse (-0.41 Prozent auf 312.80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.11 Prozent auf 556.00 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1’779’627 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 542.360 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:32 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:27 SMI gönnt sich Verschnaufpause
09:25 SG-Marktüberblick: 26.10.2026
09:05 US-Midterms 2026: Politik im Fokus, Märkte im Blick
08:53 Logo WHS Fed & Big Tech vor dem Showdown: Jetzt entscheidet sich die KI-Rallye
08:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Abwärtstrend gestoppt?
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’079.17 19.54 SMYBKU
Short 15’383.52 13.84 SLWB8U
Short 15’944.71 8.98 SZB73U
SMI-Kurs: 14’500.33 26.10.2026 13:06:27
Long 13’890.28 19.54 SILDBU
Long 13’576.18 13.97 S1B6WU
Long 12’995.26 8.98 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 10 Jahren eingefahren
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
Frische Impulse für die Roche-Aktie? Krebsmedikament Divarasib überzeugt in Phase-III-Studie
Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert schlussendlich
Gold, Öl & Co. in KW 43: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
Bitcoin vor der US-Wahl: Worauf Krypto-Anleger am Wahltag achten müssen
Musk hat wohl Drosselung von Starlink für Ukraine angeordnet - EU verlangt von SpaceX volle Dienste

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.