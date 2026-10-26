Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag stärker

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.38 Prozent fester bei 6’091.30 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5.241 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.111 Prozent auf 6’061.50 Punkte an der Kurstafel, nach 6’068.22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’061.50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’107.12 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’302.82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’280.94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’674.50 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4.12 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 3.67 Prozent auf 73.40 EUR), Bayer (+ 2.86 Prozent auf 45.24 EUR), Siemens Energy (+ 2.63 Prozent auf 121.80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.18 Prozent auf 41.63 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2.06 Prozent auf 58.46 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Eni (-1.88 Prozent auf 27.10 EUR), Deutsche Telekom (-1.03 Prozent auf 25.09 EUR), BASF (-1.01 Prozent auf 51.92 EUR), Deutsche Börse (-0.41 Prozent auf 312.80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.11 Prozent auf 556.00 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1’779’627 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 542.360 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch