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09.11.2026 12:26:18
Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen
Für den STOXX 50 geht es am Montagmittag aufwärts.
Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.90 Prozent auf 5’418.69 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.005 Prozent auf 5’370.72 Punkte an der Kurstafel, nach 5’370.47 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5’363.60 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’418.69 Zähler.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’305.21 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 5’527.31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 4’707.56 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 9.31 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 5.19 Prozent auf 81.00 EUR), Airbus SE (+ 2.46 Prozent auf 201.20 EUR), Enel (+ 2.06 Prozent auf 9.80 EUR), Rio Tinto (+ 1.96 Prozent auf 64.04 GBP) und SAP SE (+ 1.95 Prozent auf 214.85 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Richemont (-1.59 Prozent auf 166.95 CHF), Unilever (-0.50 Prozent auf 49.06 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0.47 Prozent auf 94.18 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.44 Prozent auf 37.06 GBP) und Nestlé (-0.37 Prozent auf 85.53 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 4’721’066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 494.723 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.03 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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