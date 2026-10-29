Starker Wochentag in Europa: Am Mittag Gewinne im STOXX 50

Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.59 Prozent auf 5’399.96 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.051 Prozent auf 5’371.18 Punkte an der Kurstafel, nach 5’368.46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5’371.18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’405.97 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1.65 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 29.09.2026, den Stand von 5’359.46 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.07.2026, den Wert von 5’412.07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’787.29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.93 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Novartis (+ 3.08 Prozent auf 133.20 CHF), Airbus SE (+ 3.04 Prozent auf 197.84 EUR), Rheinmetall (+ 2.98 Prozent auf 1’042.20 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2.88 Prozent auf 40.71 GBP) und Deutsche Telekom (+ 2.23 Prozent auf 25.70 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Intesa Sanpaolo (-1.80 Prozent auf 5.91 EUR), SAP SE (-1.30 Prozent auf 208.45 EUR), GSK (-1.10 Prozent auf 18.11 GBP), Enel (-0.36 Prozent auf 9.29 EUR) und Rio Tinto (-0.19 Prozent auf 63.81 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 4’405’745 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 574.119 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie verzeichnet mit 6.21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch