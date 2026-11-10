EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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10.11.2026 12:26:17
Starker Wochentag in Europa: Am Dienstagmittag Gewinne im Euro STOXX 50
Der Euro STOXX 50 befindet sich am Dienstagmittag im Aufwärtstrend.
Um 12:09 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 1.22 Prozent auf 6’367.47 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.343 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.467 Prozent auf 6’319.81 Punkte an der Kurstafel, nach 6’290.45 Punkten am Vortag.
Bei 6’369.42 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’319.81 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’173.37 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Wert von 6’535.62 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 5’664.46 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.84 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern erreicht.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 5.81 Prozent auf 51.45 EUR), Deutsche Bank (+ 3.53 Prozent auf 33.61 EUR), Rheinmetall (+ 3.02 Prozent auf 870.90 EUR), UniCredit (+ 2.50 Prozent auf 83.97 EUR) und Siemens (+ 2.16 Prozent auf 276.85 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-0.56 Prozent auf 24.81 EUR), SAP SE (-0.43 Prozent auf 210.75 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.00 Prozent auf 58.64 EUR), Enel (+ 0.26 Prozent auf 9.90 EUR) und BMW (+ 0.27 Prozent auf 59.02 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2’119’403 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 494.723 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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