|
14.04.2026 08:26:40
Starker Anstieg der Grosshandelspreise im März
DOW JONES--Die Verkaufspreise im Grosshandel haben im März spürbar angezogen. Sie lagen um 4,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Damit hat sich die Dynamik deutlich beschleunigt, nachdem die Veränderungsrate von Dezember bis Februar noch konstant bei jeweils plus 1,2 Prozent gelegen hatte, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Grosshandelspreise insgesamt um 2,7 Prozent.
Die aktuellen Entwicklungen sind primär auf die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten zurückzuführen. Hauptursächlich für den Anstieg der Grosshandelspreise gegenüber dem Vorjahresmonat war der Preisanstieg bei Mineralölerzeugnissen. Die Preise lagen im Durchschnitt um 17,8 Prozent über denen des Vorjahres. Gegenüber dem Vormonat stiegen sie mit 18,8 Prozent ebenfalls deutlich.
Ebenfalls bedeutend für die Entwicklung im Vorjahresvergleich war der Preisanstieg im Grosshandel mit Nicht-Eisen-Erzen, -Metallen und -Metallhalbzeug, der bei 48,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr lag. Zudem stiegen die Preise im Grosshandel für Zucker, Süsswaren und Backwaren um 6,1 Prozent sowie für Tabakwaren um 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
April 14, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)
Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge:
Handwerk boomt durch KI-Wandel
Warum Ausbildungsanbieter wie Lincoln Educational Services und Universal Technical Institute profitieren könnten – und weshalb klassische Berufe wieder gefragt sind.
Glücksspiel-Aktien im Check
Ist jetzt ein Einstiegszeitpunkt bei MGM Resorts International? Chancen durch Expansion nach Japan & Dubai – aber auch Risiken durch schwaches Las-Vegas-Geschäft.
☁️ Tech & KI – Chance oder Risiko?
Wie Amazon trotz massiver Investitionen weiterhin spannend bleibt – und warum hohe Ausgaben kurzfristig auf die Gewinne drücken könnten.
Value-Chancen in Japan
Warum Nippon Television Holdings laut Value-Investoren stark unterbewertet sein könnte – trotz struktureller Probleme im TV-Markt.
Pharma & Spezialisten aus Japan
Ein Blick auf Shionogi & Co. – stark positioniert in Nischen wie HIV und resistente Keime.
Turnaround-Kandidaten im Gesundheitssektor
Warum UnitedHealth Group und Humana nach Kursverlusten wieder interessant sein könnten.
Deutsche Autoaktien als Value-Chance?
Sind Volkswagen und BMW langfristig unterschätzt – trotz aktueller Probleme?
Portfolio-Strategie & Diversifikation
Warum viele Depots zu stark auf die USA fokussiert sind – und welche Rolle ein globaler ETF spielen kann.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: SMI vor festerem Start -- DAX mit Aufschlägen erwartet -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht deutlich an
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit grünen Vorzeichen erwartet. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.