Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’120 -0.8%  SPI 18’177 -0.8%  Dow 49’127 -0.5%  DAX 24’856 0.0%  Euro 0.9281 0.0%  EStoxx50 5’933 -0.4%  Gold 4’946 0.2%  Bitcoin 70’698 0.2%  Dollar 0.7903 0.1%  Öl 65.8 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Sika41879292
Top News
Chip-Sparte T-Head: Alibaba startet IPO-Vorbereitung ohne festen Zeitplan - So reagiert die Alibaba-Aktie
DroneShield-Aktie verliert: Freigabe von Performance-Optionen verunsichert Anleger
Amazon-Aktie im Fokus: Welche Risiken und Chancen sich aus der Saks-Pleite ergeben
Starke Switch-Verkäufe treiben Nintendo-Aktie - Analysten sehen mögliche Preisänderungen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...

Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Begehrte Konsole 23.01.2026 15:14:00

Starke Switch-Verkäufe treiben Nintendo-Aktie - Analysten sehen mögliche Preisänderungen

Starke Switch-Verkäufe treiben Nintendo-Aktie - Analysten sehen mögliche Preisänderungen

Die Nintendo Switch 2 schreibt Geschichte: Seit ihrem Launch im Juni 2025 hat die Konsole vor allem in den USA aussergewöhnliche Verkaufsergebnisse erzielt.

Nintendo
55.98 EUR 3.97%
Kaufen Verkaufen
• Nintendo Switch 2 mit Verkaufsrekord in den USA
• Marktforscher erwarten Preiserhöhung für Switch 2 in 2026
• Nintendo-Aktie im Aufwind

Laut dem Analysten Mat Piscatella von Circana hat die Switch 2 im Jahr 2025 in den USA einen neuen Rekord aufgestellt. Wie "IGN" unter Berufung auf den Experten berichtet, wurde die neueste Konsole von Nintendo innerhalb der ersten sieben Monate nach dem Start rund 4,4 Millionen Mal verkauft. Damit ist die Switch 2 die sich am schnellsten verkaufende Videospielkonsolen-Hardwareplattform in den USA.

Die Verkaufszahlen lagen laut Piscatella nicht nur 35 Prozent über dem Absatz der PlayStation 4 nach sieben Monaten, sondern waren auf zeitgleicher Basis auch fast doppelt so hoch wie die Verkaufszahlen der ersten Nintendo Switch. Während die Playstation 5 von Sony und die aktuelle Xbox von Microsoft im vergangenen Jahr laut dem Analysten rückläufige Zahlen verzeichneten, trug die Switch 2 dazu bei, dass der Hardware-Gesamtmarkt in den USA 2025 wachsen konnte. So erreichte der Markt laut "IGN" im Jahr 2025 einen Umsatz von 5,4 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Diese beeindruckende Dynamik stimmte am Freitag auch die Anleger positiv: Die Aktie von Nintendo gewann an der Börse in Tokio schlussendlich 4,52 Prozent auf 10.400,00 JPY.

Wirtschaftlicher Druck und mögliche Preisanpassungen

Ob die Switch 2 die starke Entwicklung der Verkaufszahlen auch 2026 wird fortsetzen können, bleibt noch offen - vor allem auch, da in Branchenkreisen die Möglichkeit einer Preiserhöhung der Nintendo Switch 2 diskutiert wird. Laut "Chip" erwarten etwa die Analysten von Niko Partners einen solchen Schritt im laufenden Jahr, da die Konsole zur Markteinführung bewusst wettbewerbsfähig bepreist worden sei. In einem Trend-Report zur Spiele- und Konsolenbranche für 2026 wird argumentiert, dass tarifbedingte Belastungen, steigende Kosten für Speicherbausteine sowie volatile makroökonomische Rahmenbedingungen den japanischen Hersteller zwingen könnten, die Preisstruktur der Switch 2 anzupassen.

Die Prognose stützt sich zudem auf die Beobachtung, dass andere Konsolenhersteller bereits Preisänderungen vorgenommen haben: So haben Sony und Microsoft im vergangenen Jahr die Preise laut "Play3.de" teils mehrfach angepasst, um gestiegene Produktionskosten auszugleichen. Nintendo selbst hat im Jahr 2025 bereits Preisanpassungen bei Zubehör und früheren Switch-Modellen vorgenommen, was als Hinweis gewertet wird, dass das Unternehmen wirtschaftliche Trends nicht unberücksichtigt lässt.

Nintendo selbst hat zu den Spekulationen bislang keine verbindlichen Aussagen gemacht. In Interviews betonte Präsident Shuntaro Furukawa laut "Chip", dass man den "sehr volatilen Speichermarkt" genau beobachte und bereits Massnahmen zur Absicherung von Margen ergriffen habe, ohne ein Preisniveau festzulegen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Anleger feiern starke Sony-Zahlen: Aktie im Aufwind

Bildquelle: Barone Firenze / Shutterstock.com