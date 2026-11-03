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03.11.2026 09:34:00
Starke Cresemba-Verkäufe bringen Basilea 37,5 Millionen Dollar - Aktie profitiert
Eine starke Entwicklung bei einem wichtigen Produkt sorgt für einen erheblichen Geldzufluss. Für das Unternehmen ist das ein weiterer wichtiger Meilenstein.
Cresemba-Umsatz wächst um 25 Prozent
Die weltweiten Umsätze von Cresemba beliefen sich im Zwölfmonatszeitraum zwischen Juli 2025 und Juni 2026 auf 817 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Cresemba in mehr als 70 Ländern zugelassen
Cresemba ist in mehr als 70 Ländern zugelassen und wird zur Behandlung invasiver Pilzinfektionen eingesetzt. Das biopharmazeutische Unternehmen verfügt neben Cresemba auch über das Antibiotikum Zevtera sowie ein Portfolio präklinischer und klinischer Programme.
Die Basilea-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,85 Prozent auf 71,40 CHF.
awp-robot/hr
Allschwil (awp)
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Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG
Analysen zu Basilea Pharmaceutica AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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