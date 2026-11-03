Starke Cresemba-Verkäufe bringen Basilea 37,5 Millionen Dollar - Aktie profitiert

Cresemba-Umsatz wächst um 25 Prozent

Basilea Pharmaceutica hat eine Meilensteinzahlung von 37,5 Millionen US-Dollar erhalten. Ausgelöst wurde die Zahlung durch die starken Verkaufszahlen des Antimykotikums Cresemba in Europa, das vom Lizenzpartner Pfizer vermarktet wird. Die Zahlung sei eine Folge des anhaltenden Umsatzwachstums in der Region, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess.

Die weltweiten Umsätze von Cresemba beliefen sich im Zwölfmonatszeitraum zwischen Juli 2025 und Juni 2026 auf 817 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Cresemba in mehr als 70 Ländern zugelassen

Cresemba ist in mehr als 70 Ländern zugelassen und wird zur Behandlung invasiver Pilzinfektionen eingesetzt. Das biopharmazeutische Unternehmen verfügt neben Cresemba auch über das Antibiotikum Zevtera sowie ein Portfolio präklinischer und klinischer Programme.

Die Basilea-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,85 Prozent auf 71,40 CHF.

awp-robot/hr

Allschwil (awp)