Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zweites Quartal
|
02.07.2026 15:34:00
Starke Auslieferungszahlen treiben die Tesla-Aktie an
Elon Musks Elektroauto-Konzern Tesla überrascht mit starken Auslieferungszahlen im zweiten Quartal.
Teslas Produktion lag im zweiten Quartal den Angaben zufolge bei 451.758 Autos und damit ebenfalls höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Die Tesla-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel zwischenzeitlich 0,26 Prozent auf 426,43 US-Dollar.
/stw/he
AUSTIN (awp international)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit
Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesla
|
15:34
|Starke Auslieferungszahlen treiben die Tesla-Aktie an (AWP)
|
15:06
|Tesla deliveries climb 25% as fuel price surge boosts Europe demand (Financial Times)
|
01.07.26
|Tesla Aktie News: Tesla macht am Abend Boden gut (finanzen.ch)
|
01.07.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
01.07.26