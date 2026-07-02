Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zweites Quartal
|
02.07.2026 20:12:00
Starke Auslieferungszahlen können der Tesla-Aktie nicht nach oben verhelfen
Elon Musks Elektroauto-Konzern Tesla überrascht mit starken Auslieferungszahlen im zweiten Quartal.
Teslas Produktion lag im zweiten Quartal den Angaben zufolge bei 451.758 Autos und damit ebenfalls höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Die Tesla-Aktie verliert im NASDAQ-Handel zwischenzeitlich 7,51 Prozent auf 393,36 US-Dollar.
/stw/he
AUSTIN (awp international)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit
Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesla
|
20:08
|Tesla-Bulle bewertet erstmals SpaceX - Aktie dreht nach Verlusten ins Plus (finanzen.ch)
|
16:29
|Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15:06
|Tesla deliveries climb 25% as fuel price surge boosts Europe demand (Financial Times)
|
01.07.26