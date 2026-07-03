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Experten-Einschätzung 03.07.2026 20:52:00

Starke Absatzzahlen, starker Kursrutsch: Was hinter dem grössten Tesla-Einbruch seit rund einem Jahr steckt

Starke Absatzzahlen, starker Kursrutsch: Was hinter dem grössten Tesla-Einbruch seit rund einem Jahr steckt

Tesla meldete einen Auslieferungssprung, wie ihn die Wall Street lange nicht sah. Die Aktie reagierte trotzdem mit einem der stärksten Tagesverluste der vergangenen elf Monate.

Tesla
319.02 CHF -0.19%
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  • Tesla lieferte im zweiten Quartal 480'126 Fahrzeuge aus
  • Aktie stürzte am gleichen Tag dennoch heftig ab
  • Experten sehen Ende des EV-Winters, warnen aber auch vor wegfallenden Sondereffekten

Tesla übertraf im zweiten Quartal 2026 die Absatzerwartungen so deutlich wie selten zuvor, doch die Börse strafte die Tesla-Aktie trotzdem ab. Der Elektroautobauer lieferte 480'126 Fahrzeuge aus, ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und deutlich über dem Analystenkonsens von 406'024 Einheiten. Dennoch verlor die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel am Donnerstag nach Veröffentlichung der Zahlen 7,49 Prozent auf 393,45 US-Dollar - der grösste Tagesverlust seit fast einem Jahr. Nachbörslich konnte sich der Kurs dann mit einem Plus von 0,24 Prozent auf 394,40 US-Dollar nur leicht stabilisieren.
Der Kursrutsch reiht sich damit in ein bekanntes Muster ein: Die Aktie fiel nach jedem der vergangenen drei quartalsweisen Auslieferungsberichte, unabhängig davon, ob die Zahlen den Konsens über- oder untertrafen. Auf eine weitere Kursreaktion müssen Anleger nun bis Montag warten, denn die US-Börsen bleiben am heutigen Freitag geschlossen.

Wie Analysten den Tesla-Absatz einordnen

Vor der Veröffentlichung der Absatzzahlen lagen die Schätzungen der Analysten weit auseinander. Die Deutsche Bank rechnete mit 416'000 Fahrzeugen, Morgan Stanley mit 413'000. Morgan Stanley-Analyst Andrew Percoco hatte im Vorfeld gegenüber MarketWatch eine Schwelle von mehr als 425'000 Fahrzeugen als klares Übertreffen der Erwartungen bezeichnet. Mit 480'126 ausgelieferten Fahrzeugen übersprang Tesla zwar selbst diese optimistischste Messlatte deutlich, an der Börse führte das jedoch dennoch nicht zu Euphorie.

Nach der Veröffentlichung fielen die Reaktionen gemischt aus. Die kanadische Bank Royal Bank of Canada (RBC) bestätigte am 2. Juli 2026 in einer Studie von Analyst Tom Narayan die Einstufung "Outperform" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar. Narayan verwies auf das Wachstum im Energiespeichergeschäft und auf strukturellen Rückenwind durch den steigenden Strombedarf im KI-Zeitalter. Freedom Broker äusserte sich vorsichtiger und hob das eigene Kursziel von 400 auf 420 US-Dollar an, beliess die Einstufung aber bei "Hold". Als Grund nannte der Broker den erwarteten Rückgang der US-Verkäufe um mindestens 10 Prozent nach dem Auslaufen der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge.

Warum die Tesla-Aktie nach den Absatzzahlen einbrach und wo das Wachstum herkommt

Nach Einschätzung von Gene Munster, Managing Partner bei Deepwater Asset Management, handelt es sich bei der Kursreaktion der Tesla-Aktie um einen klassischen Fall von Gewinnmitnahmen nach einem starken Kursanstieg im Vorfeld der Zahlen. Die Bewegung entspreche dem Muster "Kaufen bei Gerüchten, Verkaufen bei der News", so der Experte laut MarketWatch. Munster ergänzte ausserdem, dass unter Anlegern Zweifel darüber herrschen würden, wie stark hohe Benzinpreise zu den Auslieferungszahlen beigetragen hätten. Insgesamt sieht er in den Auslieferungszahlen dennoch das erste Anzeichen dafür, dass der seit März 2024 andauernde Nachfrageeinbruch bei Elektrofahrzeugen zu Ende geht, wie aus einem Beitrag auf der Kurznachrichtenplattform X hervorgeht.

Ein wesentlicher Treiber des Absatzwachstums im abgelaufenen Quartal lag in Europa. Analysten erwarten laut MarketWatch, dass sich diese Entwicklung fortsetzen könnte, wenn Teslas Fahrerassistenzsystem in weiteren Ländern verfügbar wird. In den USA dagegen dürfte der Absatz nach dem Wegfall der Steuergutschriften laut einer Schätzung von Cox Automotive um rund 20 Prozent gesunken sein.

Jed Dorsheimer von William Blair verwies zudem darauf, dass ein Teil der Auslieferungen auf letztmalige Käufe zurückgehe: Kunden sicherten sich vor dem Produktionsstopp noch eines der auslaufenden Modelle S oder X. Tesla hatte die Bestellannahme für beide Modelle am 1. April 2026 eingestellt und limitierte Sondereditionen im Mai 2026 an Kunden übergeben. Dieser Sondereffekt dürfte im kommenden Quartal fehlen, was womöglich auch ein Grund dafür sein könnte, dass Anleger an der Börse verhalten reagierten.

Blick auf die Konkurrenz

Im Branchenvergleich schnitt Tesla in diesem Quartal überdurchschnittlich ab. Ford meldete für das zweite Quartal 2026 einen Rückgang der Gesamtverkäufe um 10 Prozent, wobei die Verkäufe der Elektromodelle um 40,7 Prozent und die der Hybridmodelle um 20 Prozent einbrachen. General Motors verzeichnete einen Rückgang von 4,2 Prozent, den der Autobauer mit einem kleineren Elektromarkt sowie Lagerbestandsproblemen begründete. Lucid Group lieferte 3'953 Fahrzeuge aus und blieb damit unter den von FactSet erfassten Erwartungen von rund 5'000 Einheiten. Rivian Automotive übertraf dagegen die eigene Prognose von 9'000 bis 11'000 Fahrzeugen mit 12'194 Auslieferungen deutlich und hob die Jahresprognose von zuvor bis zu 65'000 auf 65'000 bis 70'000 Einheiten an.

Die Bewertung bleibt der eigentliche Streitpunkt

Im Kern geht es den Analysten jedoch weniger um die Auslieferungszahlen selbst als um die Bewertung des Konzerns. Nach Angaben von TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 404,86 US-Dollar. Die Bandbreite der Einzelziele bleibt jedoch aussergewöhnlich gross und reicht von 24,86 US-Dollar bis 600 US-Dollar.

Auch das Energiespeichergeschäft liefert Anhaltspunkte für die Bewertungsdebatte. Im zweiten Quartal 2026 installierte Tesla 13,5 Gigawattstunden, nach 9,6 Gigawattstunden im Vorjahreszeitraum und 8,8 Gigawattstunden im ersten Quartal 2026, aber knapp unter der von Analysten erwarteten Marke von 13,8 Gigawattstunden. Tesla-Finanzchef Vaibhav Taneja hatte Investoren im April 2026 mitgeteilt, das Geschäft entwickele sich naturgemäss unregelmässig, für das Gesamtjahr 2026 werde aber ein höheres Volumen als 2025 erwartet

Weitere Klarheit dürfte nun der Quartalsbericht am 22. Juli 2026 bringen. Erst dann zeigt sich, ob das starke Auslieferungsquartal auch bei Marge und Barmittelzufluss ankommt, dem Punkt, an dem die skeptischeren Analystenstimmen bislang ihre Fragezeichen setzen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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