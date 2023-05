Stark-Watzinger will LNG-Terminals für Wasserstoff nutzen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger will die Flüssiggasterminals (LNG) fit machen für den perspektivischen Einsatz von Wasserstoff. "LNG-Terminals sind ein wichtiger Beitrag, um Deutschlands Energieversorgung souveräner und sicherer zu machen. Daher müssen wir schon jetzt dafür sorgen, dass die geplanten neuen LNG-Terminals auch zukunftsfähig sind", sagte die FDP-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Dafür sei ein millionenschweres Förderprogramm aufgesetzt worden, das nun zum 1. Juni starten solle, so die Forschungsministerin: "Wir investieren hier 3,8 Millionen Euro und treiben so die Entwicklung unserer Wasserstoff-Infrastruktur voran." Ziel sei, dass die LNG-Terminals für Wasserstoff in unterschiedlichen Formen nutzbar gemacht werden. Mit dem Geld sollen insgesamt 16 Projektpartner eineinhalb Jahre lang Daten erheben, wie die LNG-Terminal zukünftig für Wasserstoff und Wasserstoffderivate nutzbar gemacht werden können.

