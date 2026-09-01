Stardust Solar Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Stardust Solar Energy präsentierte am 29.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stardust Solar Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 47.11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 1.2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch