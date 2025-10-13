Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’475 -0.1%  SPI 17’205 0.0%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’325 0.4%  Euro 0.9312 0.1%  EStoxx50 5’558 0.5%  Gold 4’092 1.8%  Bitcoin 92’219 -0.2%  Dollar 0.8050 0.5%  Öl 63.3 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Roche-Aktie etwas tiefer: Vielzahl an Daten zu seltenen Krebsarten angekündigt - FDA-Zulassung für Elecsys
NVIDIA-Leak sorgt für Aufsehen: Neue Grafikkarten versehentlich enthüllt
adidas-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung
AMD-Aktie im Aufwind: OpenAI-Partnerschaft und Datacenter-Geschäft treiben Erholung
Ohne Musk keine Tesla-Aktie? Vorstand erklärt, warum Elon Musk unverzichtbar ist
Suche...
Plus500 Depot

Stardust Power Aktie 136636957 / US8549361017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2025 15:24:34

Stardust Announces Kenneth Pitts As Construction And Subcontracts Director; Stock Up

(RTTNews) - Stardust Power Inc. (SDST), a developer of battery-grade lithium carbonate, Monday announced the appointment of Kenneth Pitts as Construction and Subcontracts Director.

In the premarket activity on the Nasdaq, shares were trading 3.90 percent or 0.15 cents higher at $4.

In his new role, Pitts will be based in Houston, Texas, and will oversee the execution of major onsite projects at the Muskogee, Oklahoma refinery. He will report to the Project Director Randall Harris.

Pitts carries over 25 years of experience with senior leadership roles in Neom Co., Clough North America, IHI E&C International, Fluor Corp., and CB&I, handling complex projects in oil and gas, metals and mining, and critical minerals sectors.

Randall Harris, Project Director stated that Pitts' leadership in project planning and development is an asset for the company's next phase of construction of the Muskogee refinery.

Nachrichten zu Stardust Power Inc Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Stardust Power Inc Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

Inside Trading & Investment

13:43 UBS Logo UBS KeyInvest: Dämpfer vor dem Wochenende
09:14 Stimmung droht zu kippen
09:13 Logo WHS DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien im Fokus: Interaktiver Marktausblick heute um 10:30 Uhr
06:55 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
10.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
10.10.25 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
10.10.25 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
09.10.25 Julius Bär: 19.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Broadcom Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’010.13 19.84 BP9SUU
Short 13’309.04 13.14 O5UBSU
Short 13’762.07 8.92 B19SNU
SMI-Kurs: 12’474.55 13.10.2025 15:10:29
Long 11’957.51 19.50 SSBBTU
Long 11’658.64 13.35 S7MBDU
Long 11’197.29 8.98 B3TS7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Entwarnung im Zollstreit? Trump rudert zurück, Bitcoin explodiert
Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi zerlegt Tesla Model Y - CEO zeigt Respekt für Rivalen
Drohnen-Kooperation im Fokus: So entwickeln sich die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Meyer Burger-Aktien werden per 14. Januar 2026 dekotiert
Ethereum Prognose: Was kommt nach dem Crash?
Gold, Öl & Co. in KW 41: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Entspannungssignale von der Zollfront: SMI stabil -- DAX erholt sich zum Wochenstart -- US-Börsen stärker erwartet -- Börsen in China schliessen mit Verlusten - Japan im Feiertag

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:24 Trump ruft Israels Präsident zur Netanjahu-Begnadigung auf
15:24 ROUNDUP: Schwerer Start für Regierung in Paris - Misstrauensanträge
15:19 Auftakt der Buchmesse ohne Nobelpreisträger Krasznahorkai
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 13.10.2025 - 15.15 Uhr
15:10 WDH/GESAMT-ROUNDUP: Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
15:02 POLITIK: Gaza-Deal: EU fordert Platz in 'Friedensrat'
15:06 Meyer Burger-Aktie tiefrot: Ende des Börsenhandels naht im Januar
14:57 HINWEIS/US-Anleihen: Kein Handel wegen Feiertag
14:56 GESAMT-ROUNDUP: Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
14:56 Aktien Frankfurt: Dax stabilisiert sich - Versöhnlicher Ton von Trump gen China