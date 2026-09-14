Starcore International Mines präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Starcore International Mines veröffentlichte am 11.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.010 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21.53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.6 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.5 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch