Starcore International Mines öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Starcore International Mines stellte am 12.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 CAD gegenüber -0.030 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 10.7 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 118.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch