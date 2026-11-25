Starco Brands A stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.3 Millionen USD – ein Plus von 22.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Starco Brands A 11.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch