Starco Brands A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Starco Brands A hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 8.1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 26.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch