Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’890 0.3%  SPI 17’706 0.3%  Dow 47’542 0.5%  DAX 23’711 0.5%  Euro 1 -0.1%  EStoxx50 5’686 0.3%  Gold 4’194 -0.9%  Bitcoin 73’785 6.2%  Dollar 0.8041 0.0%  Öl 62.8 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Holcim1221405
Top News
Swissquote-Aktie knickt ein: Postfinance verkauft Paket von 3,5 Prozent
Bayer-Aktie schnellt hoch: Bayer erhält wichtige Rückendeckung im Glyphosat-Verfahren
Nestlé-Aktie gibt nach: Offenbar Verkauf von Blue Bottle Coffee geprüft
Holcim-Aktie: Tochter Lafarge räumt Regelverstösse in Syrien ein
Lufthansa-Aktie: Eurowings baut Angebot am Flughafen BER aus
Suche...
eToro entdecken

Starbucks Aktie 973403 / US8552441094

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.12.2025 18:30:36

Starbucks zahlt 35 Millionen Dollar an New Yorker Beschäftigte

Starbucks
68.36 CHF -1.22%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (awp international) - Die Kaffeehauskette Starbucks zahlt rund 35 Millionen US-Dollar an mehr als 15.000 Beschäftigte in New York City, um Vorwürfe zu unzuverlässigen Dienstplänen und willkürlich gekürzten Arbeitsstunden zu beenden. Es handelt sich laut der New Yorker Publikation "Gothamist" um die bislang grösste Entschädigung im Rahmen des städtischen Arbeitsrechts.

Die Einigung folgt einer Untersuchung des New Yorker Verbraucherschutz- und Arbeitsamts, das seit 2022 Hinweise auf Verstösse gegen das lokale "Fair Workweek"-Gesetz geprüft hatte. Das Gesetz schreibt vor, dass Arbeitgeber in der Metropole Dienstpläne frühzeitig veröffentlichen, kurzfristige Änderungen vergüten und Beschäftigten faire Chancen auf zusätzliche Arbeitsstunden einräumen müssen. Die Behörde stellte US-Medien zufolge fest, dass viele Beschäftigte keine regelmässigen Einsatzpläne erhielten und unfreiwillig in Teilzeit bleiben mussten.

Andauernder Arbeitskampf

Die Ankündigung fällt in eine Phase eines landesweiten Streiks der Starbucks-Gewerkschaft, der seit Wochen andauert und inzwischen mehrere Dutzend Filialen betrifft. Die Beschäftigten fordern verlässlichere Arbeitszeiten, mehr Personal und Fortschritte bei Tarifverhandlungen. Rund 550 von etwa 10.000 unternehmenseigenen Filialen sind inzwischen gewerkschaftlich organisiert.

US-Senator Bernie Sanders unterstützt die Forderungen der Baristas. Er wirft dem Unternehmen vor, sich auch vier Jahre nach der ersten erfolgreichen Gewerkschaftswahl weiterhin einer Tarifvereinbarung zu verweigern.

Reaktion von Starbucks

Eine Unternehmenssprecherin teilte in einer Stellungnahme mit, Starbucks sei bereit, die Gespräche wieder aufzunehmen. Man biete "den besten Job im Einzelhandel" und halte sich an geltende Gesetze. Zugleich verwies das Unternehmen auf die "Komplexität" der New Yorker Regelungen.

Die meisten betroffenen Beschäftigten sollen 50 Dollar pro Arbeitswoche für den Zeitraum von Juli 2021 bis Juli 2024 erhalten. Beschäftigten, deren Filialen zuletzt geschlossen wurden, bietet die Einigung eine Wiedereinstellung in nahegelegenen Standorten an./hae/DP/nas