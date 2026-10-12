Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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12.10.2026 17:13:00
Starbucks-Aktie im Plus: Kein Kauf von Burrito-Kette Chipotle - Chipotle-Aktie in Rot
In den USA wird es doch keinen Burrito zum Starbucks-Kaffee geben: Die Kaffeehaus-Kette hat Pläne zum Kauf der auf mexikanische Küche spezialisierten Chipotle-Restaurants verneint.
Chipotle wurde bereits als möglicher Übernahmekandidat gehandelt. Nach dem Dementi von Starbucks legten Aktien der Kaffeehaus-Kette zu und der Chipotle-Kurs gab nach.
Pikanter machte die Spekulationen, dass heutige Starbucks-Chef Brian Niccol zuvor Chipotle geführt hatte und sich dort einen Namen als Sanierer machte. Bei Starbucks versucht er, Geschäftsrückgänge durch einen Fokus auf besseren Service und gemütlichere Kaffeehäuser umzukehren.
Die Starbucks-Aktie legt an der NASDAQ zeitweise 1,53 Prozent auf 92,14 US-Dollar zu. Die Chipotle-Aktie verliert an der NYSE derweil 4,04 Prozent auf 30,32 US-Dollar.
/so/DP/nas
SEATTLE (awp international)
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