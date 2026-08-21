Starbreeze (B): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Starbreeze (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 SEK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.020 SEK ebenfalls auf diesem Niveau.

Starbreeze (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.6 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 52.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53.8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch