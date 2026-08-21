Starbreeze (A) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Starbreeze (A) veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.02 SEK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.020 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Starbreeze (A) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 52.47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25.6 Millionen SEK im Vergleich zu 53.8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch