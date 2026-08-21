|
21.08.2026 06:37:00
Starbreeze (A) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Starbreeze (A) veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.02 SEK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.020 SEK je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Starbreeze (A) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 52.47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25.6 Millionen SEK im Vergleich zu 53.8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.