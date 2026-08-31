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31.08.2026 06:37:00
Stara Planina vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Stara Planina veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.020 EUR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 38.2 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36.9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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