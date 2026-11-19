Star Vault (B) hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das vergangene Quartal hat Star Vault (B) mit einem Umsatz von insgesamt 2.8 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 28.18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch