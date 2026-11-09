Star präsentierte Quartalsergebnisse

Star hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3.74 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.140 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 39.9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 42.05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch