Star Petroleum Refining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Star Petroleum Refining präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.36 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Star Petroleum Refining ein EPS von 0.360 THB je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31.35 Prozent auf 80.91 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61.60 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch