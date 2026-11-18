Star Peak Energy Transition präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.51 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2.840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Star Peak Energy Transition 36.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38.2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch