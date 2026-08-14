Star Peak Energy Transition legte Quartalsergebnis vor

Star Peak Energy Transition hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.58 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.790 USD je Aktie erzielt worden.

Star Peak Energy Transition hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33.7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch