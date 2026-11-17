Star Paper Mills präsentierte am 14.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Star Paper Mills hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.43 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8.34 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15.54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 881.5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.04 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch