Star Mica veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Star Mica präsentierte am 30.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 43.97 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Star Mica 29.22 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Star Mica mit einem Umsatz von insgesamt 21.81 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 47.21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch