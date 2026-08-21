Star Lake Bioscience öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Star Lake Bioscience präsentierte in der am 20.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Star Lake Bioscience 0.220 CNY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Star Lake Bioscience mit einem Umsatz von insgesamt 4.45 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 7.98 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch