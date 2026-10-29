Star Health And Allied Insurance Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Star Health And Allied Insurance Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.50 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Star Health And Allied Insurance Company ein EPS von 0.930 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25.38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 53.47 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 42.65 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch