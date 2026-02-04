Star Gas Partners L.P.Partnership Units Aktie 245480 / US85512C1053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.02.2026 23:54:31
Star Group, L.P. Reports Advance In Q1 Income
(RTTNews) - Star Group, L.P. (SGU) reported earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $35.44 million, or $0.89 per share. This compares with $32.57 million, or $0.79 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.5% to $539.25 million from $488.06 million last year.
Star Group, L.P. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $35.44 Mln. vs. $32.57 Mln. last year. -EPS: $0.89 vs. $0.79 last year. -Revenue: $539.25 Mln vs. $488.06 Mln last year.
Nachrichten zu Star Gas Partners L.P.Partnership Units
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Star Gas Partners L.P.Partnership Units
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich in Grün -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schliesst uneins -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich im Plus
Der Schweizer Leitindex notierte am Mittwoch deutlich höher. Der DAX präsentierte sich dagegen schwächer. Anleger an der Wall Street konnten sich nicht für eine Richtung entscheiden. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.