Star Flyer gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Star Flyer hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 343.06 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Star Flyer noch ein Gewinn pro Aktie von -52.990 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Star Flyer im vergangenen Quartal 12.35 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Star Flyer 11.06 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch