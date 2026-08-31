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31.08.2026 12:47:57
Star Entertainment Group Ltd Full Year Loss Drops
(RTTNews) - Star Entertainment Group Ltd (SETY.PK) reported Loss for full year of -A$307.3 million
The company's earnings came in at -A$307.3 million, or -A$0.06 per share. This compares with -A$427.9 million, or -A$0.149 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.5% to A$1.306 billion from A$1.300 billion last year.
Star Entertainment Group Ltd earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -A$307.3 Mln. vs. -A$427.9 Mln. last year. -EPS: -A$0.06 vs. -A$0.149 last year. -Revenue: A$1.306 Bln vs. A$1.300 Bln last year.
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