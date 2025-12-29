|
29.12.2025 04:02:59
Star Entertainment CFO And COO Resign; Confirms Appointment Of New CEO
(RTTNews) - The Star Entertainment Group Limited (SGR.AX) announced that Group Chief Financial Officer Frank Krile has resigned and will leave the company effective 29 December 2025. Group Chief Operating Officer Jeannie Mok has also resigned and will depart at the end of January 2026.
The company will begin a process to identify a new Group Chief Financial Officer and will provide updates to the market in due course.
The board has confirmed the appointment of Bruce Mathieson Jnr as Group Chief Executive Officer and Managing Director, subject to receiving the necessary regulatory and ministerial approvals in New South Wales and Queensland.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
