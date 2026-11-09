Star Cement präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Star Cement hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1.00 INR. Im letzten Jahr hatte Star Cement einen Gewinn von 1.78 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Star Cement im vergangenen Quartal 8.31 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Star Cement 8.11 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch