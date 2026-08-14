Stantec mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Stantec hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.32 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 1.19 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.96 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.23 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch