Stanrose Mafatlal Investments and Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Stanrose Mafatlal Investments and Finance präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Stanrose Mafatlal Investments and Finance ein Ergebnis je Aktie von -1.650 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 11.4 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch