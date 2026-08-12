Stanrose Mafatlal Investments and Finance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stanrose Mafatlal Investments and Finance hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.29 INR gegenüber -1.510 INR im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.3 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 226.79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Stanrose Mafatlal Investments and Finance einen Umsatz von 2.2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch