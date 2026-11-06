Stanley Black Decker legte Quartalsergebnis vor

Stanley Black Decker hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.340 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Stanley Black Decker mit einem Umsatz von insgesamt 3.73 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.76 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0.65 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch