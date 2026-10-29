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29.10.2026 21:05:07
Standex International Corp Q1 Profit Rises
(RTTNews) - Standex International Corp (SXI) released earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $24.166 million, or $1.98 per share. This compares with $15.056 million, or $1.25 per share, last year.
Excluding items, Standex International Corp reported adjusted earnings of $29.268 million or $2.41 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.0% to $232.575 million from $217.431 million last year.
Standex International Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $24.166 Mln. vs. $15.056 Mln. last year. -EPS: $1.98 vs. $1.25 last year. -Revenue: $232.575 Mln vs. $217.431 Mln last year.
Non-GAAP Values are from continuing operations
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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