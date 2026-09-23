UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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23.09.2026 10:24:36
Ständerat zeigt Härte gegenüber der UBS
Der Ständerat zieht bei der Grossbankenregulierung die Schrauben an. Die UBS soll ihre Auslandsbeteiligungen künftig zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen. Damit setzt sich eine starke Minderheit gegen den deutlich moderateren Kompromiss der Wirtschaftskommission durch.
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