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23.09.2026 10:24:36

Ständerat zeigt Härte gegenüber der UBS

UBS
40.77 CHF 0.13%
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Der Ständerat zieht bei der Grossbankenregulierung die Schrauben an. Die UBS soll ihre Auslandsbeteiligungen künftig zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen. Damit setzt sich eine starke Minderheit gegen den deutlich moderateren Kompromiss der Wirtschaftskommission durch.

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