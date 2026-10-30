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30.10.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 20,60 GBP ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 2,3 Prozent auf 20,60 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'729 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Standard Chartered-Aktie bis auf 20,55 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,12 GBP. Bisher wurden heute 982'102 Standard Chartered-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 01.10.2026 erreicht. Gewinne von 14,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 14,72 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 28,54 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2025 mit 0,460 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,799 USD je Aktie ausschütten. Am 28.10.2026 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,51 GBP. Im letzten Jahr hatte Standard Chartered einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.99 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 7.88 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.
Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.
In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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