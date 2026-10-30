Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Freitagmittag im Minus

Um 12:28 Uhr fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 20,91 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'764 Punkten steht. In der Spitze büsste die Standard Chartered-Aktie bis auf 20,80 GBP ein. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 21,12 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 351'522 Standard Chartered-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,64 GBP) erklomm das Papier am 01.10.2026. Mit einem Zuwachs von 13,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 14,72 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,799 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 0,51 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.99 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 7.88 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,44 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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