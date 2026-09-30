Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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30.09.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Vormittag fester
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Standard Chartered konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 23,60 GBP.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 23,60 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'719 Punkten liegt. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,62 GBP an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,41 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 78'062 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 23,62 GBP erreichte der Titel am 30.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 0,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,52 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 74,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,758 USD belaufen. Standard Chartered gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,42 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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