Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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30.09.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered wird am Nachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 23,18 GBP.
Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 23,18 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'654 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Standard Chartered-Aktie bis auf 23,06 GBP. Bei 23,41 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 867'783 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 23,64 GBP erreichte der Titel am 30.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 1,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,52 GBP am 18.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,758 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,58 GBP gegenüber 0,54 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.88 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.67 Mrd. GBP.
Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,42 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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